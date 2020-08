Ex-deputada federal Simone Morgado fica ferida em acidente de carro na BR-316, em Belém

A ex-deputada federal Simone Morgado ficou ferida em um acidente de carro na madrugada deste sábado (22), em frente a um shopping na rodovia BR-316, em Belém. De acordo com o Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA), o acidente ocorreu por volta das 4h.

Ainda de acordo com o Detran, o carro em que estava Simone Morgado se chocou contra uma mureta instalada na rodovia, que sinalizava a indicação de faixa. A ex-deputada ficou presa nas ferragens após a batida. Ela foi socorrida e enviada para um hospital particular no bairro do Marco, em Belém.

O Detran informou que as causas do acidente ainda serão apuradas.

(Fonte: G1 PA — Belém 7)