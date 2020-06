Empresa que forneceu respiradores ao PA não tinha habilidade técnica, diz PF

Segundo a PF, a perícia também constatou que a SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos, empresa responsável pela venda, não detinha habilitação técnica com os equipamentos e não havia justificativa para a escolha da empresa.

Já a empresa emitiu nota afirmando que equipamentos e valores em posse da fábrica chinesa não foram devolvidos e que “assumiu sozinha a responsabilidade e já ressarciu 90% do valor ao governo do Pará”.

Dos 400 respiradores adquiridos, o governador recebeu 152 no aeroporto de Belém. Os equipamentos chegaram a ser enviados para hospitais em Belém e no interior do estado, antes do governo anunciar que eles não serviam para pacientes de Covid-19.

Mensagens trocadas entre o governo e representante da empresa, ainda segundo a PF, mostram que o governador já teria conhecimento dos atrasos para a chegada e da troca do modelo de ventiladores pulmonares.

O governador Barbalho disse que agiu “a tempo de evitar danos ao erário público” e que “todos os produtos comprados vinham com especificações a contento dos padrões brasileiros. Produto licenciado pela Anvisa e vindos de empresa reconhecida pela embaixada chinesa”.