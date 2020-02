Em Muaná, mãe é presa por tentar matar filhos de 4 meses e 4 anos com golpes de chave de fenda

Uma mãe foi presa por ter agredido os filhos com vários golpes neste domingo (03) em Muaná, município do arquipélago do Marajó.

A mulher foi autuada por tentativa de homicídio qualificado contra os dois filhos, sendo uma menina de quatro anos e um bebê de apenas quatro meses de idade.

Segundo a Polícia Civil, foi o pai das crianças que denunciou o caso. Na manhã de domingo, por volta de 10h, ele foi até a delegacia para denunciar que a mulher atentou contra a vida de seus filhos.

A mulher feriu os filhos com golpes de chave de fenda. Após o ataque, o pai das crianças contou com a ajuda de vizinhos para levá-las ao hospital e, em seguida, procurar a polícia.

A equipe policial composta pelo delegado Guilherme, um escrivão e um sargento da Polícia Militar deslocou-se ao local e conduziu a mulher à Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante.

Segundo informações repassadas ao Conselho Tutelar, a mulher teria tido um surto, decorrente da depressão pós-parto que vem enfrentando, e o Conselho busca dar apoio tanto para a mulher quanto para as vítimas, que tiveram ferimentos superficiais, mas seguem traumatizadas.

Agora, as crianças estão morando com o pai, na casa da avó paterna.

