ELEIÇÕES 2020: Instituto Doxa divulga pesquisas oficiais apontando favoritos

Em Oriximiná as amostras foram feitas no período de 12 e 15 de fevereiro, com 400 pessoas entrevistadas em todos os todos os bairros e zona rural.

Com informações coletadas com a população de Oriximiná, Angelo Ferrari lidera com 21,6% das intenções de votos, seguido pelo ex-prefeito Gonzaga 14,2% e pelo Delegado da Polícia Civil Fonseca com 11,2%.

Já em Ananindeua, as amostras foram feitas no período de 28 a 31 de janeiro com 600 entrevistas aplicadas em todos os bairros.

Nas pesquisas em Ananindeua, Dr. Daniel (MDB) aparece na frente com 26,9% das intenções de voto; já na modalidade estimulada, quando são apresentados os nomes dos pré-candidatos, Dr. Daniel (MDB) vai para 57,5%. O deputado Miro Sanova (PDT) fica em segundo lugar com 8,2%. Newton do PT e Carlito Begot aparecem com 3,3% cada.

Já em Redenção a coleta dos dados ocorreu no período de 17 a 21 de fevereiro, com 400 entrevistados.

O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Redenção, Mário Moreira lidera com 32,91%; em segundo lugar Willian do Potência aparece com 17,34%; seguido por Carlos Eduardo (CADU) com 10,80%.



TÉCNICA: Todas as pesquisas realizadas foram feitas pelo Instituto Doxa e ouviu uma média de 400 pessoas de cada município, com uma margem de erro entre 3% a 5%.

As pesquisas foram registradas no Tribunal Regional Eleitoral com os protocolos Nº PA-03865/2020, nº PA-04653/2020 e PA-06594/2020 respectivamente.

