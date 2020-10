Deputado Thiago Araújo pede impeachment de Helder Barbalho por desvio de R$1,3 bilhão da saúde

O deputado estadual Thiago Araújo protocolou na manhã de hoje (5) o pedido de impeachement contra o governador do Pará, Helder Barbalho. No documento, o parlamentar também pede o afastamento dos secretários de Educação, Transporte e Justiça e Direitos Humanos. A cúpula do governo do estado é investigada pela Polícia Federal no esquema de corrupção que desviou quase R$1,3 bilhão da saúde.

Segundo Thiago Araújo, a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão é clara ao descrever as fraudes ocorridas no âmbito do Governo do Pará. “É fundamental o afastamento do governador e seus secretários para que sejam apuradas essas denúncias”, enfatiza.

Helder Barbalho e outros integrantes do governo, além de operadores de financeiros, foram alvo da Operação S.O.S, deflagrada no último dia 29, pela Polícia Federal. A ação investiga uma organização criminosa dedicada a contratação de organizações sociais para gestão de hospitais públicos do Pará, dentre eles os hospitais de campanha montados para enfrentamento da pandemia do coronavírus.

O ministro Francisco Falcão, do STJ, disse que a atuação do governador do Pará, se mostrou essencial para o sucesso da “empreitada criminosa” envolvendo as organizações sociais na área da saúde no estado.

No despacho que autorizou a Operação SOS, sobre desvios na saúde do Pará, Francisco Falcão disse ainda que o esquema de corrupção no governo tem “caráter sistêmico”. Ele citou relatórios da PF que indicam que os desvios no estado envolveram “ao menos quatro secretarias”: Saúde, Educação, Transportes e Desenvolvimento Econômico, além da Casa Civil.

