Deputado Joaquim Passarinho é destaque nacional como deputado mais atuante no Congresso Nacional

O deputado federal Joaquim Passarinho está entre os 20 parlamentares mais atuantes na Câmara Federal. O deputado paraense foi reeleito em 2018, e desde então tem sido destaque no Congresso Federal em Brasília, com uma atuação participativa no desenvolvimento do estado do Pará e do Brasil.

Joaquim Passarinho é afiliado ao Partido Social Democrático (PSD), e está inserido na lista dos deputados mais influentes do Congresso Nacional. A avaliação foi feita pelo Blog Ranking dos Políticos, o qual avalia a atuação de todos parlamentares. Somando o número de pontos por atuação Joaquim Passarinho resulta em 130 pontos, divididos entre presença nas sessões, privilégios e qualidade legislativa. O mesmo também conta com nenhum processo judicial em seu nome.

A atuação do deputado Joaquim Passarinho, tem sido elogiada também por vereadores, prefeitos e lideranças políticas que tem buscado apoio no gabinete do deputado em Brasília.