CURIONÓPOLIS: Polícia apreende 3 mil litros de gasolina na casa do secretário de Obras

Uma denúncia anônima levou equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar a apreenderem cerca de 3.000 litros de gasolina na casa do secretário municipal de Obras de Curionópolis, Francisco Antônio Santos Costa, conhecido na cidade como “Quixadá”.

O Flagrante foi de distribuição de combustível para que pessoas fossem à carreata do prefeito Adonei, candidato à reeleição.

A apreensão ocorreu às 18 horas de terça-feira (20) e o combustível estava sendo utilizado para abastecer veículos que participariam da carreata de vereadores e do atual prefeito, Adonei Aguiar, que concorre à reeleição.

O delegado Euclides Aquino, titular da Polícia Civil no município, concedeu entrevista acerca do caso na manhã de terça-feira (21), ao Correio de Carajás e confirmou que a distribuição estava acontecendo na casa do assessor de Adonei. “A gasolina estava na residência do secretário de Obras do município (Quixadá), só que ele não estava no local”, informou.

Na residência, adesivos de candidatos também estavam sendo colocados nos veículos no momento em que os policiais chegaram. Ainda de acordo com o delegado, o secretário foi intimado na manhã de terça-feira para comparecer à Delegacia de Polícia Civil e prestar depoimento. A residência de “Quixadá” é um ponto de referência da campanha do prefeito Adonei Aguiar. No local, já foram realizados eventos importantes, inclusive o lançamento da candidatura que ele disputa pelo partido Democratas.

Vídeos capturados no local mostram cidadãos que estavam abastecendo os veículos de forma clandestina, alegando que o mesmo seria para a participação da carreata em nome da candidata à vereadora pelo partido Solidariedade, Adriana Gomes. O nome dela também foi citado mais tarde pelos mesmos beneficiários do combustível, frente às autoridades policiais, o que está sendo apurado.

