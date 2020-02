CUMARU DO NORTE: Parceria entre Governo do Estado e Prefeitura esta pavimentando ruas

Está a todo vapor o serviço de pavimentação de ruas na cidade de Cumaru do Norte. Inicialmente estão sendo asfaltadas as ruas Maranhão, onde esta localizada a agencia do Banpará e a Avenida Bahia que dá acesso à escola de ensino médio João Pinto Pereira, que também esta em obras – em fase de acabamento.

A próxima via a ser pavimentada na cidade de Cumaru do Norte é a Rua Goiás. Os serviços estão sendo executados pela construtora CFA que vai entregar as vias asfaltadas e sinalizadas, e a prefeitura vai entrar com a contrapartida construindo o meio fio. Outra obra que já esta pronta e será inaugurada nos próximos dias pelo Governador Helder Barbalho (MDB) e a prefeita Cleusa Temponi (MDB), é a sede do Banpará.

O vice-prefeito Célio Marcos ‘Nego’ e a prefeita Cleusa Temponi têm trabalhado de forma contínua em Brasília e Belém para garantir investimentos de infraestrutura para o município. Fabiano Aguiar (PP) e Leonam Alves (PDT) também atuam na base de apoio, reivindicando e acompanhando as obras.