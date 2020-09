CUMARU DO NORTE: Drº Marcio reafirma apoio à candidatura de Elizeu Araújo durante encontro de lideranças

O encontro realizado pela diretoria do PSC de Cumaru do Norte, na última terça-feira (08), além de apresentar orientações sobre legislação eleitoral, funcionou como momento de avaliação do cenário político e das articulações para as possíveis coligações majoritária. O odontólogo Marcio Cunha, foi umas das lideranças que participou do encontrou e das discussões sobre as coligações. Filiado ao PSD, do deputado Joaquim Passarinho, Drº Marcio é um dos apoiadores da candidatura do pré-candidato a prefeito Elizeu Araújo, é defensor de uma aliança de partidos políticos em prol da renovação da política e dos grupos políticos que há anos vem governando o município de Cumaru do Norte. Considerado como umas das grandes lideranças do PSD de Cumaru do Norte, o odontólogo desponta como um candidato a vice-prefeito em potencial. Durante o encontro o filho do ex-prefeito João Dentista, disse que o momento é de buscar as alianças e fortalecer a candidatura de Elizeu Araújo, que para ele é, o candidato que tem as melhores propostas de mudanças e de desenvolvimento para Cumaru do Norte. ‘’Nesse momento que nos aproximamos do final do prazo de convenções partidárias é hora de buscarmos o apoio de partidos, lideranças políticas, presidentes de associações, formadores de opinião e populares em prol da candidatura do nosso amigo Elizeu Araújo, que eu não tenho nenhuma dúvida, que é o único candidato que tem uma proposta de implantar melhorias em nosso município’’, disse Marcio Cunha. D.S. (blog do Dinho Santos)