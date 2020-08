ATUALIZAÇÕES: Homenagens ao prefeito Carlo Iavé estão sendo feitas em frente ao gabinete da prefeitura

O corpo do prefeito Carlo Iavé, que faleceu na noite desta quarta-feira (26) em Palmas-TO, será levado para Araguaína-TO, onde será cremado amanhã(28) em respeito a um desejo em vida do prefeito. Haverá uma cerimônia restrita da família, devido às circunstâncias particulares da perda. Depois disso, no sábado(29), as cinzas chegarão à Redenção-PA e será realizado um cortejo com horário ainda a definir.

Um local está disponível, desde a manhã, para que a população possa prestar suas últimas homenagens ao Prefeito Carlo Iavé: a calçada do gabinete da prefeitura , na Rua Waterloo Prudente, 253, Vila Paulista.