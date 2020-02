Conceição do Araguaia realiza recuperação de estradas vicinais em várias regiões

A Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, através da Secretaria Municipal de Obras, vem realizando a recuperação de estradas vicinais em várias regiões do município, possibilitando maior integração entre a sede do município e proporcionando mais celeridade no escoamento da produção de alimentos como leite, carne, frutos, legumes, verduras e outros diversos itens alimentícios produzidos na área rural do município.

Além da recuperação das estradas vicinais, vem sendo realizada a implantação de bueiros, manilhas e construção de pontes em várias regiões do município. Só na região da Ingá III, próxima ao distrito de Alacilandia, foram implantados quatro bueiros. A previsão é que as obras de reestruturação das estradas vicinais continuem nas próximas semanas, contemplando ainda diversas outras regiões da área rural de Conceição do Araguaia. Delmiro Silva