CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Prefeito Jair Martins poderá ter férias remuneradas de 20 dias

Está em fase de tramitação na Câmara Municipal de Conceição do Araguaia o Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2019, de autoria da Mesa Diretora, que prevê a concessão de férias remuneradas de até 20 para o prefeito Jair Martins (MDB), a ser gozada no período de 1º a 20 de fevereiro de 2020. Segundo o decreto, o benefício é referente ao período aquisitivo 2017/2018.

Conforme o texto, o Decreto Legislativo entraria em vigor na data de sua publicação. Segundo o documento, o próprio gestor municipal solicitou junto ao Poder Legislativo, através da Mensagem nº 029/ 2019, de 6 de dezembro de 2019, autorização para gozo de férias remuneradas, bem como licença para ausentar-se do município neste período, tendo em vista uma viagem para o exterior.