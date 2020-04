Alexandre Siqueira lidera preferência eleitoral em Tucuruí

Primeira pesquisa registrada da Doxa mostra a corrida eleitoral no município de Tucuruí. A pesquisa foi registrada no T.R.E sob o nº PA-05974/2020 e realizada no período de 12 a 16 de março de 2020 com uma amostra de 400 entrevistas. A margem de erro estimada é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O objetivo da pesquisa foi avaliar o trabalho do governo municipal, estadual e federal, além de identificar as perspectivas eleitorais para 2020 no município.

ESPONTÂNEA:

Ao se tratar da corrida eleitoral no município, Doxa perguntou se as eleições fossem hoje, em quem o eleitor votaria para prefeito de Tucuruí (espontânea). O empresário Alexandre Siqueira aparece na frente com 19,2% das intenções de vto; em segundo lugar vem Jairo Holanda com 9,4%. A ex-deputada estadual, Eliane é a terceira colocada com 6,8%. O atual prefeito, Artur Brito e Hernandez Vaz aparecem, tecnicamente, empatados, 3,2% e 3,1%, respectivamente. Marcelo da ACIT vem com 1,6%. Ademir Andrade tem 1%. Tom do PT e Xandão tem, ambos, 0,3%. Os votos branco/nulo e indecisos somam 55,1%.