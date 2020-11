ÁGUA AZUL DO NORTE: Vandin é o prefeito eleito com 49,90% dos votos

Isvandire Martins Ribeiro ‘Vandin’ (PSDB) é o prefeito eleito de Água Azul do Norte. A sua história no município teve início em 1992, trabalhando como carregador de leite, em seguida ele passou a ser produtor rural. Com 50 anos de idade, natural de Conceição do Araguaia, Vandin constituiu família e se consolidou como empreendedor rural em Água Azul do Norte.

“Eu vi a necessidade de várias coisas que poderiam ser feitas pelo poder público. Temos que melhorar a saúde, educação, investir em saneamento básico. Isso me motivou a tentar reconstruir o município que eu amo”, disse Vandin.

Vandin disse ainda que durante a campanha pôde perceber a vontade da população em renovar o sistema de gestão do município, “Tenho um compromisso com essa vontade de mudança; o povo queria colocar o novo, e abraçou a causa sem me cobrar nada. Tanto que não vendemos nem negociamos nenhuma secretaria, ganhamos a eleição na botina, chegávamos na casa e éramos recepcionados muito bem, especialmente pelos mais carentes”, explicou ele.

Para Vandin, há muito o que se fazer para elevar Água Azul do Norte a um novo patamar, e um de seus planos é buscar atrair empresas para gerar emprego e renda. “Queremos investir na produção, temos projetos para montar uma cooperativa. Vamos honrar os votos de cada um com muito trabalho e disposição para a comunidade de Agua Azul”.

Vandin teve 49,90% dos votos (3.931); o segundo colocado foi atual o prefeito Renan Lopes (MDB) que ficou em segundo lugar com 43,39% (3.418); a ex-prefeita Cátia Patrícia foi a terceira colocada com 6,71% (529). (Da redação)