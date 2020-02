ÁGUA AZUL DO NORTE: Moça de 16 anos é estuprada e morta a facadas, mas o suspeito já está preso

Seguindo seu trágico roteiro de filme de terror, a região sudeste do Pará registrou nesta sexta-feira (31) mais uma barbárie. Desta vez a tragédia teve como palco a cidade de Água Azul do Norte, onde uma moça de 16 anos foi estuprada e assassinada a golpes de faca.

A vítima foi identificada como Amanda dos Reis Silva. A reportagem tomou conhecimento do fato por volta das 16 horas e três horas depois chegou a informação de que um suspeito foi preso pela Polícia Civil. Consta que ao chegar ao local do ocorrido a equipe da Polícia Civil verificou que havia uma mulher, estando completamente nua e com sinais de violência sexual.

Logo após o início das investigações presididas pelo DPC Carlos César e coordenada pelo superintendente José Carlos, chegou-se a um suspeito, o qual, segundo levantamento através de análise de imagens, foi a última pessoa a estar com a vítima, além de confessar que com a vítima já manteve relação sexual em outras ocasiões.

Além disto, ao realizar busca na residência do suspeito, foi encontrada certa quantidade de entorpecentes, o que resultou na prisão em flagrante do investigado por tráfico ilícito de drogas.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves, de Marabá, seguiu até o local para fazer o levantamento cadavérico e a remoção do corpo da jovem.

(Chagas Filho)