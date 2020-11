ÁGUA AZUL DO NORTE: Candidato Vandin lidera pesquisa para prefeito com 46,20%

Se a eleição fosse hoje, o pecuarista Vandin se elegeria Prefeito do município de Água Azul do Norte com 51,80% dos votos válidos. É o que aponta pesquisa do Instituto DATA POPULI, registrada no TRE/PA sob o nº 04685/2020. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 a 10 de novembro de 2020 com uma amostra de 565 entrevistas.

ESTIMULADA:

Quando se estimula e contendo votos brancos e nulos, Vandin fica com 46,20%. Renan com 35,80%; Drª Cátia com 7,30% das intenções de voto. 2,10% declararam não votar em nenhum e 8,60% não sabem ou não responderam.

ESPONTÂNEA:

Na pergunta espontânea, em que não se apresenta os nomes dos candidatos, Vandin aparece na frente com 41,00% das intenções de voto. Renan vem com 33,60%. E Drª. Cátia aparece com 4,40%. Os eleitores que não citaram nenhum dos candidatos somam 1,2% e que não sabem ou não responderam são 19,80%.

A pesquisa foi realizada em todos os bairros da cidade e na zona rural do município, tendo uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos na amostra, e o nível de confiança utilizado é de 95%. O levantamento teve o objetivo de avaliar a corrida eleitoral no município.

