Adiamento: senadores anunciam acordo para eleições em 15 e 29 de novembro

Na tarde desta terça-feira (16), em uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o presidente Luis Roberto Barroso, e o vice, Edson Fachin, e a maioria dos líderes partidários, além dos presidentes das Casas do Congresso, Rodrigo Maia (Câmara) e Davi Alcolumbre (Senado), ficou decidido que o pleito municipal de 2020 não será disputado em outubro, como previsto, mas em novembro, com o primeiro turno no dia 15 e o segundo, onde houver, no dia 29.

No debate, a necessidade de adiamento do pleito por causa do coronavírus foi consenso entre os participantes.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais pelo Senador Lasier Martins, o mesmo afirma a data definida e diz que esta questão de adiamento está resolvida.