XINGUARA: PM prende quadrilha acusada de roubar celulares

Seis homens acusados de integrarem uma quadrilha especializada em roubos de celulares foram presos no município de Xinguara, sudeste do Estado. A ação foi realizada por equipes do 17° Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a instituição, no último sábado (21), a unidade foi acionada para atender uma ocorrência de roubo. A informação repassada foi que dois homens, que estavam numa motocicleta no Bairro do Itamarati, roubaram um transeunte. A dupla levou o celular da vítima.

Em diligências realizadas, os policiais localizaram os suspeitos e recuperaram o celular, que foi devolvido à vítima.

Três dias depois, nesta terça-feira (24), por meio do Centro de Inteligência, a Polícia Militar conseguiu prender outros quatro homens que estavam com quatro aparelhos celulares roubados, investigados por serem membros do mesmo bando.

Os suspeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do município, onde foram autuados por receptação. Os nomes dos presos não foram divulgados.

(Tina Santos)