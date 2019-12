XINGUARA: Avô é preso por tentar vender a própria neta

Um homem foi preso no sul do Pará na noite deste domingo (15), acusada de tentar vender a própria neta. O caso aconteceu em Xinguara, de acordo com informações da Polícia Militar.

O homem, identificado como Waldemon Pereira Braga, confessou à polícia que venderia a neta de 1 ano por não ter condições de criá-la.

Ainda de acordo com a polícia, Waldemon Braga foi preso após denúncia. Ele estava acompanhado de um homem e da criança em um local conhecido como Buraco do Davi. Os dois estavam bastante alcoolizados.

Após ser levado para a Delegacia de Polícia Civil, o acusado disse que sua filha havia deixado a criança sob os seus cuidados e de sua esposa, e que não sabia do seu paradeiro. A menina chorava bastante e apresentava sinais de que não se alimentava já há algum tempo.

De acordo com o sargento J Martins, comandante da guarnição que atendeu a ocorrência, ficou constatado que a menina estava exposta à situação de abandono e maus-tratos. Ele disse que a avó da menina é deficiente e também não teria condições de cuidar da neta.