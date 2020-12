TUCUMÃ: Polícia prende empresário suspeito de arquitetar assalto à casa da namorada

Nesta sexta-feira (11), em Tucumã, a Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia local, cumpriu mandado de prisão preventiva contra J. R. C. Ele é suspeito de ser o mentor de um assalto na casa da namorada no último dia 10 de novembro.

Na ocasião, dois criminosos invadiram uma residência, amarraram e amordaçaram as vítimas, e subtraíram joias, motocicletas e dinheiro em espécie no valor aproximado de R$200.000,00. A polícia suspeita que o homem teria fornecido as chaves da casa da namorada aos indivíduos.

Também foi cumprido, nesta sexta-feira, mandado de busca e apreensão de uma caminhonete S10 adquirida dias depois do crime. A polícia segue investigando o caso, o suspeito foi ouvido na Delegacia pela manhã e afirmou ao repórter Jucelino Show ser inocente. (Fontes: Jucelino Show e Otávio Araújo)