Tráfico: Tático da PM efetua prisões em Tucumã e Ourilândia

Acusado de tráfico de drogas, foi preso em flagrante, por uma guarnição do Grupamento Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar, na noite de terça-feira (18), o empresário Celmo Martins Damasceno, conhecido como Celmo da CM. Ele já vinha sendo monitorado e foi capturado na Rua Bragança, Setor Rodoviário, em Tucumã.

Celmo, segundo relato da equipe que o prendeu, foi visto em atitude suspeita. Os policiais, então, resolveram realizar uma abordagem e acabaram encontrado maconha com o acusado.

Ao ser indagado a respeito da droga, Celmo admitiu o tráfico entorpecentes e disse que o restante da erva maldita estava em sua oficina mecânica, de motocicletas. No local, os policiais encontraram uma espingarda calibre 20 de fabricação caseira, 650 gramas de maconha, R$1.155,00, um facão e balanças de precisão. Somando com a droga encontrada com ele na abordagem o entorpecente pesou 855 gramas. O empresário recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

(fonte: blog do João Carlos)