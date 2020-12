Suspeito capturado por populares confessa o crime na Superintendência de Redenção e diz ter sido por vingança

Francisco Da Silva Oliveira, vulgo Cowboy, de 23 anos, foi apresentado na Superintendência da Polícia Civil de Redenção-PA, coduzido pela Polícia Militar de Nova Esperança, na manhã desta quinta-feira (03). Ele é o homem acusado de matar a pauladas seu Reginaldo, de 47 anos, na última segunda-feira (30).

A prisão foi efetuada pelo 1° SGT Fernandes e o SD Fabrício, de Nova Esperança. O suspeito foi identificado por populares e capturado quando andava no Distrito de Novo Horizonte, próximo ao distrito onde ocorreu o crime.

O 2° SGT Carvalho deteve o indivíduo e resguardou sua integridade até a chegada do SGT Fernandes que o conduziu para a Superintendência Regional de Redenção, onde foi apresentado em posse de carteira porta cédulas, canivete, documentos RG e CPF, aparelho Iphone e R$238,00 em espécie, juntamente com a arma do crime que foi um bastão.

Cowboy confessou o crime e disse a Polícia Militar que aos 16 anos de idade foi agredido pela vítima com um tapa no rosto e agora se vingou. O sujeito também disse trabalhar em um secador de grão em Vila Rica. (Da redação, com informações da PM)