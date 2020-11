SUL DO PARÁ: Polícia encontra no distrito de Casa de Tábua caminhão furtado em Rialma- GO

Após a divulgação da matéria do nosso portal AN10 sobre o caminhão TORO Branco furtado em Rialma – GO, da última segunda-feira (23), a Polícia localizou o veículo através da denúncia de uma leitora de Casa de Tábua.

A mulher que identificou o caminhão leu a matéria na terça-feira (24) no horário de almoço e logo a tarde, por volta das 18 horas, viu o veículo na rua com as descrições divulgadas e então comunicou à Polícia. Os policiais em Casa de Tábua averiguaram que se tratava do veículo procurado, fizeram a apreensão e o caminhão será devolvido ao proprietário.

A polícia encontrou o caminhão abandonado e ainda não sabe quem cometeu o furto.

(da redação)