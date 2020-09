SUL DO PARÁ: PM apreende carro com explosivos na Rodovia PA-279

Uma guarnição da Polícia Militar de Ourilândia do Norte evitou, na noite de sexta-feira (04) de setembro, assaltos a bancos que aconteceriam possivelmente, segundo calculou a PM, na região de São Félix do Xingu.

Era por volta das 21hs, quando uma Guarnição que estava em rondas na PA-279, avistou um veículo VW Polo, preto, placas DJN-0893/ São Paulo-SP, saindo de uma estrada vicinal, e foi dado ordem de parada ao veículo. Os ocupantes não obedeceram e empreenderam fuga sentido Ourilândia.

Durante o acompanhamento, os suspeitos desceram do veículo e efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição, e entraram na mata. A Guarnição revidou a injusta agressão também efetuando disparos de arma de fogo. Ninguém se feriu.

Os policiais fizeram uma vistoria no interior do veículo e encontrado um carregador de pistola 40 com 9 munições intactas, balaclavas, vários litros de gasolina, ferramentas pesadas, “Miguelitos” e suprimentos alimentícios.

Com a chegada do apoio policial foi localizado nas proximidades mais ferramentas, várias bananas de dinamite com material detonante e mochilas com mais suprimentos.

Os Policiais fizeram uma varredura na área mais nem um suspeito foi localizado. O carro não tem registro de furto ou roubo.

(Portal Redenção 190, com informações do repórter Juscelino Show de Tucumã)