SÃO FÉLIX DO XINGU: Ex-morador de Redenção é assassinado a tiros

Mais um crime violento no município de São Félix do Xingu. Na manhã desta terça-feira (18) foi assassinado a tiros, Paulo Henrique Bieca na vila Canopis. Segundo informações a vítima havia tido uma desavença com outro homem por causa de uma dívida.

Paulo Bieca é membro de uma família tradicional em Redenção, foi servidor público na área da Saúde e também candidato a vereador pelo PPS, ultimamente trabalhava na região do Xingu.

A Polícia Civil trabalha na investigação do crime.

( Karlos Wonney 190).