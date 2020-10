Seis suspeitos que planejavam invadir fazenda do ex-prefeito de Redenção Carlo Iavé são presos, em Santana do Araguaia

A

A Polícia Civil prendeu pessoas suspeitas de planejar uma invasão de terras no município de Santana do Araguaia, sudeste do Pará. De acordo com a polícia equipes desta Delegacia e da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários frustraram uma reunião entre grileiros de terras. A reunião seria para acertar os últimos detalhes da invasão da fazenda “Ouro Verde” situada neste município e pertencente ao espólio do ex-prefeito de Redenção, Carlo Iavé. Ao todo seis pessoas foram presas.

Ainda de acordo com a polícia, a fazenda já teria sido invadida, antes mesmo do falecimento do ex prefeito que ocorreu há poucas semanas, pelo mesmo grupo de infratores. Eles pretendiam reocupar a terra. No local foram encontradas diversas anotações contábeis além de documentos referentes a “Associação dos Produtores Rurais de Santana do Araguaia”.

Segundo a polícia, a mentora do grupo era uma advogada do estado de Goiás que não estava presente no momento da operação e por isso não foi presa. Um candidato a vereador de Santana do Araguaia que estava no local foi preso em flagrante.

(G1 Pará)