RIO MARIA: PM prende homem acusado de tentativa de homicídio contra duas pessoas

Policiais militares do 84º Pelotão de Rio Maria, no sul do Pará, prenderam, na madrugada de ontem (26), Mikael Cabral Bacanele, de 23 anos. Ele foi preso no sítio Grapiúna, zona rural do município, acusado de tentativa de homicídio contra Francisco de Paula, 40 anos, e sua filha, uma adolescente, 17 anos.

Segundo a Polícia Militar, Mikael teria entrado no sítio Babaçulândia, que fica na Vila Marajoara, também na zona rural de Rio Maria, e tentou levar a força a adolescente, que estava dormindo na hora. O pai dela acordou com o barulho e tentou impedir a ação e foi alvejado com um tiro pelo acusado, que estava armado com uma espingarda calibre 28.

O disparo acordou a adolescente, que lutou com Mikael, que também tentou matá-la, e conseguiu pegar a arma dele, que fugiu de moto para o sítio Grapiúna, onde foi preso. Ele foi conduzido, junto com a arma de fogo que usou para cometer o crime, e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, onde está custodiado à Disposição da Justiça.

(Blog do Zé Dudu/ Tina Santos, com informações da Polícia Militar)