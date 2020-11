Reeleição de Jair Martins e pouca renovação na Câmara de Conceição do Araguaia

As eleições do último domingo,15, em Conceição do Araguaia foram marcadas pela reeleição da chapa composta pelo atual prefeito Jair Martins (MDB) e o vice Rondiney Mundoco e pela inexpressiva renovação na Câmara Municipal. Entre os 13 candidatos a vereador que obtiveram êxito nas urnas, apenas cinco foram eleitos pela primeira vez; outros cinco foram reeleitos e três já haviam ocupado o cargo na legislatura anterior.

Segundo as autoridades, a votação transcorreu de forma pacífica. O atual prefeito Jair Martins (MDB) obteve 14.537 votos (61,85); em segundo lugar ficou o ex-prefeito Álvaro Brito (PT), com 6.968 votos (29,64%); em terceiro Everaldo Nunes (Cidadania), com 1.705 votos (7,25%); em quarto Cicero Narciso (DEM), com 295 votos (1,26%). Os eleitos assumirão seus respectivos cargos no dia 1º de janeiro de 2021.

Números:

Foram contabilizados 24.852 votos nas eleições do último domingo, 15, em Conceição do Araguaia, sendo 23.505 válidos (94,58%), 292 brancos (1,17%), 1.055 nulos (4,25%), além de 7363 abstenções (22,86%). (Delmiro Silva, do A Notícia)

