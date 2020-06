REDENÇÃO: Suspeito de matar Soldado PM morre após intervenção policial

A Polícia Civil de Redenção recebeu por volta das 4h30 desta terça-feira (23), a informação de uma intervenção da Polícia Militar, que resultou em morte, na Rua 29 do Setor Vila da Pedra em Redenção.

O Grupo do GTO/PM estava a serviço e ao transitar pelo setor mencionado acima, os policiais foram informados por um cidadão que o suspeito de ter assassinado o Soldado PM Josiel na última semana (17), estava escondido em uma casa.

A equipe do GTO então, seguiu até o endereço e ao chamar e informar que eram da polícia, perceberam que a pessoa teria apagado as luzes da casa e saído pela porta dos fundos. Os policiais teriam sido recebidos “à bala” por Jurandir. Eles atiraram de volta com o intuito de se defender e então, o suspeito foi atingido.

Ao serem avisados, os policiais civis seguiram até o local e encontraram o homem identificado como Jurandir Ferreira Lima Neto, com duas perfurações produzidas por projéteis de arma de fogo.

Ao lado do corpo da vítima foi encontrado um revólver, cujo registro estava em nome do Soldado PM Josiel, e também outra arma, com registro de patrimônio da PM-PA.

(Zé Dudu)