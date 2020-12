REDENÇÃO: Polícia Militar apreende motocicleta roubada que teria sido comprada pelo Facebook

A guarnição da Polícia Militar composta pelo cabo Damasceno e soldados Doglamicar, Thalison e Pedreira, recuperou uma motocicleta que havia sido roubada na cidade de Conceição do Araguaia.

A motocicleta Honda de placa JKN 9033, modelo Fan de cor vermelha, estava sendo conduzida por uma mulher das iniciais L.S.S e um homem que atende pelas iniciais de J. R. F, foi interceptada durante uma abordagem policial na Rua 23, no Setor Independência, na abordagem, os policiais constataram que havia uma adulteração no chassi e no motor da motocicleta, sendo que a placa original do veículo é OTN-2419, com registro de furto na cidade de Conceição do Araguaia, sul do Pará.

Ao ser questionada sobre a procedência da motocicleta, a mulher disse aos policiais que havia comprado a motocicleta de uma mulher através do Facebook e não sabia da procedência ilícita da veículo. A mulher é o veículo aprendido foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Redenção para realização dos procedimentos cabíveis. (Dinho Santos)