REDENÇÃO: Polícia Civil realiza Operação “Lobo Mau” para investigar crime de pornografia infantil na região

A Polícia Civil do Pará realizou na última quinta-feira (8) na cidade de Redenção, no sul do Pará, a Operação “Lobo Mau”. A ação policial teve como objetivo identificar pessoas envolvidas em práticas criminosas, relacionadas a pornografia infantil em Redenção e na região. Durante a operação foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão em uma residência no localizada no Setor Serrinha. Foi apreendido farto material, que foi encaminhado para análise da Perícia Criminal.

Ainda durante a operação, foram apreendidos diversos dispositivos de armazenamentos dados, como pendrives, cartões de memória, chips de operadora telefônica, notebook e o celular. Todo o material apreendido foram encaminhados para Perícia Criminal. Na casa do acusado ainda foram apreendidas duas porções de maconha pesando oito gramas. Com base na análise do material apreendido, outras ações devem ser realizadas, para combater o crime na região sul do Pará. Dinho Santos, com informações da PC.

