REDENÇÃO: Polícia ainda não tem pistas sobre caso do casal assassinado a facadas

Segundo as primeiras informações dois corpos foram encontrados mortos dentro de uma casa no setor Jardim Ipiranga, na tarde de segunda-feira (24).

Os corpos do casal encontrados em uma residência no Setor Ipiranga em Redenção Pará, trata-se de Mayara Souza (20) e Leonardo Parladin (23) , ambos foram mortos a facadas, as informações ainda estão sendo confirmadas , porém há indícios que eles estão mortos a mais de um dia, a polícia esteve no local e deve investigar quem cometeu tal crime e suas motivações. com informações de karlos wonnei190