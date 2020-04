Redenção (PA): Polícia Civil doa cestas básicas para famílias carentes

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Superintendência Regional do Araguaia Paraense e com a ajuda de todos os servidores policiais da Região integrada, fez a entrega de mais de 100 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade na cidade de Redenção.

A ação foi realizada com o apoio do CRAS do município, que forneceu a lista com os nomes das pessoas que se encontravam sem alimentos e em situação crítica, em decorrência de, entre outros fatores, da pandemia do novo coronavírus.

A Polícia Civil se mostra dessa forma, não apenas como atividade repressiva de crimes, mas também como Polícia Civil Cidadã, preocupada com o bem estar da comunidade e com os grupos vulneráveis frente a esta emergência de saúde de importância mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde.

A Polícia Civil informa que além das cestas já entregues, os servidores policiais da cidade de Redenção se comprometeram a, cada um adotar uma família, entregando todo mês uma cesta básica para a unidade familiar a fim de viabilizar ao menos a alimentação de forma adequada dessas famílias.

Cumpre ainda trazer os agradecimentos a todos os parceiros colaboradores do comercio de Redenção, em especial aos supermercados Araguaia, Mundial e Flamboyant que de forma solidária colaboraram com a doação de diversas cestas para a realização desse projeto, bem ainda a todas as pessoas físicas que ajudaram nessa importante causa.

Seguimos combatendo! Convidamos a toda à sociedade para abraçar esse projeto e adotar uma família para fornecimento de uma cesta básica mensalmente! Se todos dividirmos o que temos, ninguém ficará com fome! Entre nessa corrente do bem! Ajude! Doe! (Polícia Civil)

(Com informações de Blog Otávio Araújo)