Jecivaldo da Silva e Silva, 38 anos, foi assassinado com um tiro na nuca na tarde deste domingo (09), em um bar, no setor Aripuanã, em Redenção.

A vítima estava sentada em uma cadeira em um bar, próximo da escola Otávio Batista Arantes, quando uma pessoa chegou e atirou na sua nuca.

Segundo informações Jecivaldo trabalhava em um frigorífico na cidade de Paranatinga (MT) e estava de férias com a esposa em Redenção. (REPÓRTER SORRISO)