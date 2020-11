Redenção: Concursos Públicos em alta; prefeitura municipal e carreiras policiais abrem oportunidades para toda a região

Para quem almeja ingressar em um cargo público e sonha com a chamada “estabilidade”, o momento é excelente para iniciar sua preparação para os concursos públicos tendo em vista que os editais da prefeitura municipal de Redenção, Polícia Militar e Polícia Civil já estão abertos.

O edital de concurso da Polícia Militar do estado do Pará foi publicado com oferta de 2.405 vagas para os cargos de Soldado e Oficial. As remunerações variam de R$3.995,42 a R$4.989,67 e o período para fazer inscrições vai de 30 de novembro de 2020 até 10 de janeiro de 2021.

Já o edital do concurso da Polícia Civil do Estado do Pará tem oferta de 823 vagas para os cargos de Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia Civil e Papiloscopista. A remuneração inicial é de R$6.893,57 e as inscrições poderão ser realizadas no período de 07/12 a 04/02/2021.

Como a aprovação para um Concurso Público desse porte exige que o candidato se prepare muito bem, o Impacto Vestibulares e Concursos oferece em Redenção e Xinguara o melhor curso preparatório da região. As turmas para os concursos da Polícia Militar e Polícia Civil do Pará já tiveram inscrições iniciadas e as aulas contam com uma equipe pesada de professores, além de ter um conteúdo didático de excelência que trabalha em cima dos editais.

O corpo docente do Impacto é formado por policiais civis, militares e federais, ou seja, o candidato irá aprender com os especialistas que já chegaram onde ele sonha chegar. Os mais de 15 professores estão sempre presentes para dar todo o suporte necessário ao aluno, retirando dúvidas e garantindo o aprendizado, e as aulas são ministradas presencialmente.

“A Impacto é uma família”, acrescenta Claiton do Impacto, “Os professores dão os principais “bizus”, isto é, dicas, sobre o Concurso. Eles vão estar dando um norte para o aluno, sendo que os professores também avaliam as dificuldades dos alunos e trabalham em cima dessas dificuldades”.

Com a missão de realizar sonhos, o Impacto é referência em aprovação para ENEM, vestibulares e concursos públicos das esferas municipal, estadual e federal, já tendo aprovado mais de 200 alunos em concursos públicos, com uma história de mais de 10 anos na região.

A recomendação é que o candidato matricule-se o mais rápido possível para garantir sua vaga em uma das turmas, até mesmo pela limitação de vagas ser ainda maior devido ao período de pandemia. (da redação)