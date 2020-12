REDENÇÃO: Colisão entre motos deixa duas pessoas mortas

Dois jovens morreram na madrugada deste sábado (5) na colisão entre duas motocicletas em Redenção, no sul do Pará. O acidente aconteceu por volta de 1h00, na Rua Plácido de Castro, no Setor Campo Altos, às proximidades do Parque Isidório Júnior.

Segundo testemunhas, as vítimas fatais estavam em uma Biz, que colidiu com uma Bros. Uma das vítimas foi identificada como Lucas Farias.

A outra vítima não teve o nome divulgado. Pelas redes sociais, amigos de Lucas Farias lamentaram a morte dele.

Segundo os amigos, ele era um jovem alegre e com muitos planos para sua vida. (Tina Santos, do blog do Zéd Dudu)