Redenção: Acusado de violência doméstica é preso portando munição de arma de fogo

Uma equipe das Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional VII, apreendeu 14 munições com um homem preso por violência doméstica, na noite deste sábado (8), em Redenção, no sul do Pará. Ele foi autuado por violência doméstica e posse ilegal de munição.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de briga de casal, no Setor Jardim Ipiranga. Ao chegar ao local informado, os policiais militares localizaram o suspeito visivelmente embriagado e que, além de ter agredido a esposa, danificou a motocicleta dela.Sete munições de calibre 38, sendo três deflagradas, além de sete de calibre 22, foram apreendidas com o agressor, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foram lavrados os devidos procedimentos contra ele, que não soube explicar onde conseguiu as munições e o que tencionava fazer com elas.

(Tina Santos)