CRIME AMBIENTAL: PRF apreende madeira ilegal em Santa Maria e Dom Eliseu, no Pará

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 36,33m³ de madeira ilegal neste final de semana nos municípios de Santa Maria do Pará e Dom Eliseu, no nordeste do Pará.

A primeira abordagem foi feita na noite de sexta-feira (17), quando agentes da PRF constataram que os 25,33m³ de madeira serrada estavam com documentos incompatíveis.

Segundo o condutor, a carga saiu do município de Moju, no Pará e tinha como destino final a cidade de Itapagé, localizada no Ceará.

No último sábado (18), foram apreendidos 11m³ de madeira sem nota fiscal. O condutor do caminhão também estava sem os documentos pessoais e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os condutores foram autuados e respondem pelo delito de transporte de madeira sem licença válida, previsto no artigo 46 da Lei 9605/98 o qual julga crimes ambientais. A carga e veículos apreendidos estão a disposição dos órgãos judiciários e ambientais competentes.