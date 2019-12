Polícia encontra dois jovens mortos na entrada do município de Bannach

A Polícia Civil encontrou, no domingo (15), os corpos de Guilherme Mattos e Thales Vinicius Pereira Martins, ambos 18 anos, na estrada do Chico Maranhão, entrada do município de Bannach, sul do Pará. Eles desapareceram na última sexta-feira (13), em Rio Maria, também no sul do estado.

Segundo a polícia, uma denúncia anônima informou que dois corpos foram encontradas na estrada do Chico Maranhão. Uma equipe se deslocou ao local e encontrou os corpos de Guilherme e Thales, com marcas de tiros e em estado avançado de decomposição. O caso foi registrado na delegacia de Rio Maria. (Com informações da Polícia Civil)