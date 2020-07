Polícia de Conceição do Araguaia, no Pará, prende suspeito de matar a esposa na frente dos filhos

A equipe de Polícia Civil de Conceição do Araguaiacumpriu na quarta-feira (8), um mandado de prisão contra um homem apontado como autor de feminicídio. A ação policial contou com o apoio de policiais do Mato Grosso, para onde o suspeito tinha fugido após o crime.

O feminicídio aconteceu no dia 12 de junho, quando o homem teria assassinado a companheira, Mariza Pereira de Carvalho, de 34 anos. Segundo a polícia, o suspeito matou a esposa na frente dos filhos, com um golpe de faca na região da barriga, na residência do casal, na zona rural de Conceição do Araguaia.

Após o crime, ele fugiu com os filhos para a cidade de Vila Rica (MT). No dia 15 do mesmo mês, o homem se apresentou à polícia acompanhado de um advogado na Delegacia de Polícia de Vila Rica, onde comunicou o crime.

A equipe de Policia Civil foi então até o local do fato e encontrou o corpo da vítima, caído ao chão já em estado de decomposição. O caso teve grande repercussão na cidade de Conceição do Araguaia.

Segundo a polícia, o suspeito já tinha antecedentes de crimes relacionados a violência doméstica, inclusive havia sido condenado pelo crime de lesão corporal praticada em ambiente doméstico. A motivação do crime ainda está sendo apurada.

(G1/PA)