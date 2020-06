Polícia Civil prende duas pessoas e desmonta esquema de fraudes no CIRETRAN de Ourilândia do Norte

Nesta quinta-feira (18), policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores do Estado do Pará – DRFRVA / DRCO em conjunto com militares do Núcleo de Inteligência do DETRAN/PA realizaram a prisão em flagrante delito dos indiciados Renildo da Silva e Marcondes Ferreira Neres no Município de Ourilandia do Norte.

A equipe recebeu informações que o Gerente do Ciretran de Ourilândia do Norte, Renildo Silva estava inserindo dados falsos no sistema do Detran, realização de vistorias de outra Unidade Federativa sem ao menos os veículos passarem pela vistoria presencial no órgão de trânsito, inexistindo ainda todo processo físico referente a tal operação. Diante de tais informações foi realizado monitoramento de tais operações via sistema em tempo real, e por volta das 16 horas foi realizada a prisão em flagrante do referido indivíduo. No interior do DETRAN foi confirmada a fraude diante da ausência de qualquer documentação obrigatória necessária para confecção do procedimento em confronto com a inserção dos dados no sistema, conforme Relatório diário onde constava o acesso de Renildo realizando a transação.

No momento da captura, o Sr. Marcondes também foi indagado pelos policiais sobre sua função naquele órgão, momento em que desvendou-se que o mesmo foi contratado de maneira informal por Renildo para trabalhar como atendente no balcão. Marcondes confirmou que não existe nenhum vínculo com a Administração Publica para laborar no DETRAN pois aceitou o convite de RENILDO de maneira verbal, momento em que foi dado voz de prisão por Usurpação de Função Publica. Acrescentou na Delegacia de Polícia que cobrava propina para “agilizar” processos de transferência de propriedade e licenciamento anual de veículos, variando entre R$ 30 a 100,00 por veículo automotor, tudo isso com a gerência de Renildo.

Foi informado que em muitas das vezes há participação de despachantes, onde os mesmos levam diariamente demandas para que os envolvidos pratiquem tais ações. Mencionou que possui a senha de acesso ao sistema de Renildo onde realiza todas as suas operações com sua anuência. Por fim, foi encontrado na residência de Marcondes vultuosa documentação oficial do DETRAN, sendo tudo apreendido nos autos, em conjunto com os aparelhos celulares dos flagrantemente.

Importante salientar que os envolvidos realizaram mais de 2.500 transações ilegais nos sistemas do DETRAN, gerando um prejuízo estimado em R$ 130.000,00 aos cofres públicos, verbas estás que deixaram de ser arrecadadas para os serviços essenciais do Estado.

(Delegado João Costa da Delegacia de Repressão a roubos e furtos de veículos Alto-motor do Estado do Pará)