Polícia Civil prende acusado de matar professor em Redenção

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (17), a Operação ‘Anjo Azul’ que resultou no cumprimento do mandado de prisão temporária de Daniel Souza Carvalho, apontado como autor do homicídio do professor universitário Valdenilson Conceição Lima, mais conhecido como “Denilson”, 36 anos. Ele foi morto na noite do último dia 1º, dentro do antigo prédio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizado na rodovia BR-155, em Redenção.

Em depoimento, após ser preso, Daniel admitiu o crime e alegou aos policiais civis ter matado o professor para roubar. O acusado também levou os policiais até o local onde a faca usada no crime estava escondida. O objetivo foi jogado dentro de um córrego no setor Primavera. Os agentes vasculharam a área e localizaram a faca que ainda estava suja de sangue.

Além da prisão de Daniel Carvalho, que ocorreu na residência do acusado, localizada na rua Castro Alves, setor Planalto, a polícia também prendeu outro suspeito de prenome Arley, com quem estava o celular do professor Valdenilson. A motocicleta da vítima estava escondida na casa do acusado. Três mandados de busca e apreensão também foram cumpridos durante a operação que foi realizada pela Superintendência Regional de Polícia Civil, sob o comando do delegado Luiz Antônio Ferreira.

De acordo com Luiz Antônio, além de confessar o crime e revelar a motivação, o acusado também revelou que matou Denilson pelo fato do mesmo estar lhe assediando, mas mesmo assim aceitou o convite da vítima de terem um encontro amoroso no local onde o crime foi praticado. Ainda segundo o delegado, a vítima e o assassino eram amigos muito próximos e possivelmente deveriam ter um relacionamento amoroso, caso que será apurado com mais detalhes durante o interrogatório. O acusado participava do grupo junino do qual o professor fazia parte e já teria sido seu aluno na Escola Ronan Fidélis de Melo, onde Denilson lecionava.