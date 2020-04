Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em Floresta do Araguaia e Parauapebas

A Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional do Araguaia Paraense, com sede em Redenção, cumpriu na manhã desta quinta-feira (02/04/) nove mandados de busca e apreensão nas cidades Floresta do Araguaia e Parauapebas.

O objetivo da operação foi identificar os autores e apreender celulares suspeitos de serem utilizados como fonte de disseminação nas redes sociais de informações inverídicas, conhecida como “Fake News”, cometendo, assim, crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia.

A operação Fake News, possui caráter preventivo, e será intensificada durante esse período pré-eleitoral, visando evitar a disseminação de informações inverídicas em redes sociais com finalidade de prejudicar campanhas eleitorais. (Polícia Civil).