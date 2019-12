Polícia Civil apreende aproximadamente 10kg de maconha em Redenção/PA

Uma operação da Polícia Civil, na tarde desta segunda-feira (16) culminou na prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas, na região de Redenção-PA.

A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que haveria uma pessoa transportando grande quantidade de maconha em um ônibus da viação “Verde” em direção a esta cidade.

A equipe de plantão imediatamente se dirigiu a BR-158, na entrada da cidade, para verificar a informação .

Em abordagem no interior do ônibus, foi verificada que uma mulher ficou bem nervosa com a presença dos policiais civis, sendo que escondia debaixo do seu assento aproximadamente 9kg e 800g de maconha.

Conforme apurado, a droga vinha transportada do Estado do Mato Grosso para ser distribuída nos municípios de Redenção e Rio Maria.

A mulher presa foi identificada como Raimara da Silva Gama, a qual transportava a droga juntamente com uma criança de colo de apenas 10 meses.

O Delegado Geordan Rodrigues, responsável pelo caso, relata que essa modalidade de tráfico de drogas, conhecida como “mula”, busca evitar a suspeita da polícia no transporte interestadual de drogas, utilizando de pessoas em situação de vulnerabilidade para passarem desapercebidas em uma abordagem de rotina.