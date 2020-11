Polícia procura caminhão furtado em Rialma – GO que pode estar em Santana do Araguaia – PA

Um caminhão foi furtado na madrugada do último domingo (22), por volta das 01h30min, em Rialma -GO, e investigações da Polícia apontam que o veículo pode ter sido levado à Santana do Araguaia, Pará.

O proprietário do caminhão conta que toda noite estacionava o caminhão em um posto, ao lado de outros, a três esquinas de sua casa, sendo que no domingo recebeu uma ligação do segurança do posto perguntando se ele teria pegado o caminhão, pois não se encontrava mais lá. Saindo de casa, o caminhoneiro averiguou que o caminhão foi furtado.

Câmeras de segurança de um escritório em frente ao posto flagraram o momento do furto, quando os bandidos saem do posto com o caminhão, e outra câmera de uma oficina aponta o momento em que ele passa sentido ao trecho da saída da cidade Rialma.

A Polícia de Rialma e de outras cidades da região, com grupos de patrulhamento tático, estão investigando o caso em busca do caminhão e os suspeitos. Desconfia-se que os ladrões são uma quadrilha de fora da cidade que já observava a entrada e saída dos caminhões neste posto. Segundo a polícia de Rialma, o caminhão pode ter sido levado a Santana-PA.

O proprietário, que já registrou boletim de ocorrência, pede a quem ver um veículo com as descrições que informe à polícia, pois está desesperado e necessita dele para o trabalho que dá sustento à sua família. O caminhão é um Mercedes,1113, branco, TOCO, ano 82, placa KEK-8332.

(da redação)