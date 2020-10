A Polícia Civil da cidade de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, realizou na madrugada do último domingo (18) de outubro, uma operação para fiscalização de estabelecimentos comerciais.

Na operação um BAR foi fechado por descumprir as normas sanitárias de combate a pandemia no novo coronavírus. No local foi constatado aglomeração de pessoas. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

(blog do Luiz Pereira)