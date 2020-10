OURILÂNDIA DO NORTE: Acusado de assaltar loja morre em confronto com o GTO

Um

Um homem acusado de participar do assalto a uma loja na cidade de Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará, morreu no início da madrugada desta quarta-feira (28) após ser alvejado durante confronto com policias militares do Grupamento Tático Operacional (GTO). A vítima, identificada como Lucas Maciel Valentim Silveira, já tinha passagem pela polícia por roubo.

O assalto à loja, que fica no Setor Aeroporto, aconteceu por volta de 18h02 e foi todo registrado pelo circuito de câmeras do estabelecimento comercial. As imagens mostram Lucas Maciel chegando ao local de moto, junto com outro comparsa. Ele desce da moto e entra na loja já rendendo uma funcionária com uma arma de fogo.

O assaltante entrega uma mochila para a funcionária e manda ela colocar objetos. Na sequência das imagens, aparece outro funcionário sendo ameaçado com a arma e obrigado a colocar mais objetos na mochila.

Após encher a mochila, o acusado sai tranquilamente, sobe na garupa da moto e vai embora com o comparsa. Após o assalto, a Polícia Militar começou a realizar diligências na cidade para tentar localizar os assaltantes.

Por volta de 20h00, os policiais receberam a informação que um dos acusados estava na Rua São Paulo, que fica no mesmo bairro onde aconteceu o assalto. Uma guarnição do GTO foi para endereço citado.

Ao ver a guarnição, o suspeito correu para os fundos de uma casa e efetuou disparos contra os policiais com um revólver calibre 38. Os militares reagiram e ele foi alvejado.

Lucas foi socorrido pelos próprios policiais e levado para o Hospital Municipal de Ourilândia do Norte, chegou a ser atendimento, mas faleceu no início da madrugada.

A polícia ainda não conseguiu identificar o segundo suspeito que deu cobertura durante o assalto, pilotando a moto. Lucas Maciel já tinha passagem pela polícia por roubo.

(Tina Santos, do blog do Zé Dudu, com informações de Jucelino Show)