Moto de homem encontrado morto em poço é recuperada

Durante rondas na manhã desta segunda-feira (30), a Polícia Militar de Conceição do Araguaia localizou a moto que pertencia ao homem encontrado morto dentro de um poço, no setor Vila Real I, no dia 10 de março de 2020.

A motocicleta estava em um matagal e junto dela, foi encontrada uma camiseta que, segundo a Polícia Civil, pertencia ao homem assassinado, que foi identificado como Edilson Gomes do Nascimento.

A causa da morte não foi definida, e a polícia segue investigando o caso como homicídio.

(Ynaiê Botelho)