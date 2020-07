Líder do Comando Vermelho do Acre é preso dirigindo Hilux com placa da cidade de Redenção

Um dos principais líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foi preso na manhã do último sábado (11), durante uma abordagem na Rodovia TO-010, saída de Palmas para o município de Lajeado.

A operação que tinha como objetivo capturar o fugitivo da justiça, contou com a participação de policiais do Comando de Operações Especiais- COE, da Polícia Militar do Estado do Tocantins.

O elemento conhecido como ‘Tati’, que era foragido da Justiça, viajava em veículo modelo Hilux, que possuía a placa de registro da cidade de Redenção, no sul do Estado do Pará. Tati’’, vulgo do acusado, viajava na companhia da esposa e dois filhos. Durante a abordagem, foi encontrado em poder do foragido, a importância de R$ 3 mil em espécie, aparelhos celulares e documentos falsos.

A prisão do integrante da facção criminosa, foi fruto de troca de informações entre a Polícia Militar recebeu e Agência Brasileira de Inteligência-Abin, que informou que um foragido da Justiça, estaria transitando pelas rodovias do Estado do Tocantins, com destino ao Estado do Pará.

Tatí, é considerado pela polícia, como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, no Estado do Acre. Ele é acusado de praticar crimes de latrocínio, roubo e tráfico internacional de armas e drogas. No momento em que foi abordado pela polícia, o acusado apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação-CNH, com nome falso, assim como a fotografia. Diante dos documentos, foi realizada comparação das tatuagens do suspeito com as fotos e informações recebidas da Abin, onde constatou tratar-se do foragido.

O proprietário do veículo, viajava ao lado do suspeito e dava apoio no deslocamento. O foragido da justiça, as pessoas que o acompanhavam e todo material apreendido foram conduzidos e entregues na Central de Flagrantes de Palmas. Ainda de acordo com a polícia, “Tati”, é conhecido por ter liderado o Conselho do Juruá, um braço do CV no estado do Acre, sendo responsável por controlar a rota de tráfico de entorpecentes e de armas na região do Vale do Rio Juruá, a principal rota no Acre.

