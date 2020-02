Justiça do Mato Grosso mantém audiência de julgamento do prefeito Jair Martins para 4 de fevereiro

A Justiça do Estado do Mato Grosso negou pedido protocolado pela defesa do prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins (MDB), que havia pleiteado o adiamento do julgamento. Com a decisão judicial, emitida na última segunda-feira (27), a audiência segue mantida para o dia 4 de fevereiro. Jair Martins é suspeito de participação em um suposto esquema de desvio de recursos públicos, em torno de R$ 1,7 mi (um milhão e setecentos mil reais).

Com a referida decisão judicial, a audiência segue mantida para a próxima terça-feira. Se condenado, entre outras sanções previstas em lei, Jair Martins poderá ficar inelegível nas próximas eleições. O suposto fato da fraude de desvios de recursos que seriam investidos na aquisição de óculos ocorreu no ano de 2010, quando Jair atuava como um dos integrantes do Instituto Lions da Visão, participante do projeto denominado ‘Mato Grosso e as Cores da Vida’. O objetivo era beneficiar a população carente com consultas de vista.